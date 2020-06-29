Почти 120 линий бонов установили на водоемах в Норильске

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около 120 линий боновых заграждений общей протяженностью свыше 14 километров уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска после аварии на ТЭЦ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Установлены 119 линий боновых заграждений протяженностью 14 километров 116 метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.