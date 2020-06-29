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Почти 120 линий бонов установили на водоемах в Норильске
Около 120 линий боновых заграждений общей протяженностью свыше 14 километров уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:19
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
60
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Почти 120 линий бонов установили на водоемах в Норильске

12:19 29.06.2020
77
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около 120 линий боновых заграждений общей протяженностью свыше 14 километров уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска после аварии на ТЭЦ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Установлены 119 линий боновых заграждений протяженностью 14 километров 116 метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
26 июня, 12:33
В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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