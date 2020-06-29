Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573618093.html
Мишустин поручил проработать вопросы проведения курортного сезона
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать все вопросы, касающиеся проведения курортного сезона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:17
дмитрий чернышенко
новости - туризм
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://ria.ru/20200629/1573617896.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_98c4e29014b9b96ac941586b99df956d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_81f5a1d6bdc81bb791758f94c376e3b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил проработать вопросы проведения курортного сезона

12:17 29.06.2020
1326
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать все вопросы, касающиеся проведения курортного сезона.
"Я попросил Дмитрия Николаевича Чернышенко проработать все вопросы по проведению курортного сезона", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он попросил Чернышенко доложить, как продвигается эта работа и насколько готовы регионы к открытию культурных учреждений.
Дмитрий Чернышенко
12:14
Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября
5100013
Обсудить 0
Дмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября
Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
Нева, Фонтанка, Мойка: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Пожилой мужчина
Врач назвал характерную для долгожителей черту
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова сожалеет о публикации данных exit poll голосования по поправкам
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля
Сотрудник полиции
В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пока не знает, когда откроются границы
Пляжный отдых в Сочи
Сочи бьет рекорды по популярности у туристов
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Сотрудники ДПС Переволоцкого района помогли водителю извлечь из автомобиля метровую змею
В Оренбургской области мужчина нашел в машине метровую змею
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Песков прокомментировал снос памятников в США
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Отдыхающие на пляже в Ялте
Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
"Аэрофлот" вывозит россиян за рубеж в редких случаях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Лента новостейМолния