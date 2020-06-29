https://ria.ru/20200629/1573617825.html
Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась
Стоимость размещения в санаториях и гостиницах на российских курортах на фоне пандемии коронавируса не повысилась, цены держатся на уровне сезона 2018-2019... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:13
2020-06-29T12:22
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм