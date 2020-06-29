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Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась
Стоимость размещения в санаториях и гостиницах на российских курортах на фоне пандемии коронавируса не повысилась, цены держатся на уровне сезона 2018-2019... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:22
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм

Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась

12:13 29.06.2020 (обновлено: 12:22 29.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стоимость размещения в санаториях и гостиницах на российских курортах на фоне пандемии коронавируса не повысилась, цены держатся на уровне сезона 2018-2019 годов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. По вашему поручению, Михаил Владимирович, мы осуществляем также мониторинг цен на размещение. Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2019-2018 года. Многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки", - рассказал Чернышенко на совещании главы правительства Михаила Мишустина со своими замами.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
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