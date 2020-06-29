https://ria.ru/20200629/1573617654.html
Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля
Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьера Михаила Мишустина. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:11
2020-06-29T14:49
кино и сериалы
новости культуры
распространение нового коронавируса
дмитрий чернышенко
общество
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https://ria.ru/20200627/1573524318.html
Максим Буланов
В Китае до сих пор закрыты, а России семимильные шаги!! Кто то делает что то не так
36
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, дмитрий чернышенко, общество
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
на совещании у премьера Михаила Мишустина.
Кинозалы были закрыты с 23 марта по рекомендации Министерства культуры из-за распространения коронавируса.
На минувшей неделе Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала аналитические данные с оценкой своих потерь из-за пандемии.
Так, кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в текущем году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинотеатров, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили рост показателей.
Таким образом, суммарные прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48 миллиардов рублей без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.