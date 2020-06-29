Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля

Так, кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в текущем году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинотеатров, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили рост показателей.