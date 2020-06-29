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Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля
Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьера Михаила Мишустина. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:49
кино и сериалы
новости культуры
распространение нового коронавируса
дмитрий чернышенко
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573618626_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ac602f35f5fd1eb051204e67e14e4855.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, дмитрий чернышенко, общество

Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля

12:11 29.06.2020 (обновлено: 14:49 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьера Михаила Мишустина.
Кинозалы были закрыты с 23 марта по рекомендации Министерства культуры из-за распространения коронавируса.
На минувшей неделе Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала аналитические данные с оценкой своих потерь из-за пандемии.
Так, кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в текущем году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинотеатров, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили рост показателей.
Таким образом, суммарные прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48 миллиардов рублей без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКино и сериалыНовости культурыДмитрий ЧернышенкоОбщество
Популярные комментарии
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29 июня, 12:35
Максим Буланов
19001016
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