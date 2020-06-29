Новым министром обороны Кипра назначен Хараламбос Петридис

На посту министра Петридис сменил Савваса Ангелидиса. Церемония передачи дел в министерстве пройдет в понедельник днем.

О предстоящем назначении было объявлено на минувшей неделе после заседания совета министров. Помимо главы минобороны, меняются еще три министра. Министром энергетики, торговли и промышленности стала Наташа Пилидис. На ее место министра судоходства назначен Василис Димитриадис. Министром юстиции и общественного порядка стала юрист Эмили Гиолити.