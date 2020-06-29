Новым министром обороны Кипра назначен Хараламбос Петридис

АФИНЫ, 29 июн – РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадиас 29 июня назначил министром обороны Хараламбоса Петридиса, который ранее занимал пост мэра муниципалитета Агладнзия, сообщило кипрское минобороны.
На посту министра Петридис сменил Савваса Ангелидиса. Церемония передачи дел в министерстве пройдет в понедельник днем.
Петридису 45 лет. Он окончил Университет Оксфорд Брукс по специальности "управление имуществом", а также магистратуру по специальности "экономика и финансы земли" в Wolfson Gollege Кембриджского университета. Его основной деятельностью с 1999 года была оценка всех видов недвижимости на Кипре. В декабре 2013 года он был назначен президентом Кипрского агентства по землеустройству.
О предстоящем назначении было объявлено на минувшей неделе после заседания совета министров. Помимо главы минобороны, меняются еще три министра. Министром энергетики, торговли и промышленности стала Наташа Пилидис. На ее место министра судоходства назначен Василис Димитриадис. Министром юстиции и общественного порядка стала юрист Эмили Гиолити.