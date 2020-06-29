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Новым министром обороны Кипра назначен Хараламбос Петридис
Президент Кипра Никос Анастасиадиас 29 июня назначил министром обороны Хараламбоса Петридиса, который ранее занимал пост мэра муниципалитета Агладнзия, сообщило РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:09
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кипр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кембриджский университет, кипр, в мире

Новым министром обороны Кипра назначен Хараламбос Петридис

12:09 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Кипр. Лимасол
Зарубежные страны. Кипр. Лимасол
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зарубежные страны. Кипр. Лимасол. Архивное фото
АФИНЫ, 29 июн – РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадиас 29 июня назначил министром обороны Хараламбоса Петридиса, который ранее занимал пост мэра муниципалитета Агладнзия, сообщило кипрское минобороны.
На посту министра Петридис сменил Савваса Ангелидиса. Церемония передачи дел в министерстве пройдет в понедельник днем.
Петридису 45 лет. Он окончил Университет Оксфорд Брукс по специальности "управление имуществом", а также магистратуру по специальности "экономика и финансы земли" в Wolfson Gollege Кембриджского университета. Его основной деятельностью с 1999 года была оценка всех видов недвижимости на Кипре. В декабре 2013 года он был назначен президентом Кипрского агентства по землеустройству.
Москва
25 июня, 16:00
Россия и Кипр начали переговоры по соглашению о налогообложении
О предстоящем назначении было объявлено на минувшей неделе после заседания совета министров. Помимо главы минобороны, меняются еще три министра. Министром энергетики, торговли и промышленности стала Наташа Пилидис. На ее место министра судоходства назначен Василис Димитриадис. Министром юстиции и общественного порядка стала юрист Эмили Гиолити.
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Кембриджский университетКипрВ мире
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