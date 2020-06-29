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Туризм
https://ria.ru/20200629/1573617506.html
Мишустин отметил рост спроса на услуги туриндустрии
Спрос на услуги туриндустрии в России начинает расти, но пока загруженность мест отдыха составляет 20-30%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - туризм, россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин отметил рост спроса на услуги туриндустрии

12:08 29.06.2020 (обновлено: 12:21 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спрос на услуги туриндустрии в России начинает расти, но пока загруженность мест отдыха составляет 20-30%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что регионы начинают возвращаться к привычной жизни, люди стали задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. По его словам, с 1 июля принимать туристов смогут больше 70 регионов.
"И в целом спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20% до 30%. Чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей, а также предусмотрели дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Дом правительства Российской Федерации
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМихаил МишустинЭкономика
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