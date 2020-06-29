https://ria.ru/20200629/1573617506.html
Мишустин отметил рост спроса на услуги туриндустрии
Спрос на услуги туриндустрии в России начинает расти, но пока загруженность мест отдыха составляет 20-30%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:08
2020-06-29T12:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, михаил мишустин, экономика