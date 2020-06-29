Мишустин отметил рост спроса на услуги туриндустрии

"И в целом спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20% до 30%. Чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей, а также предусмотрели дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.