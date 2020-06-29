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Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок
Международные железнодорожные пассажирские перевозки между РФ и другими странами могут возобновиться в 2020 году, сообщил министр транспорта России Евгений... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:07
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений дитрих, ржд, экономика

Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок

12:07 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж
Международный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Международный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж. Архивное фото
ЗВЕНИГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Международные железнодорожные пассажирские перевозки между РФ и другими странами могут возобновиться в 2020 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Пассажирские поезда холдинга РЖД и других железных дорог курсировали между Россией и рядом зарубежных стран. Из-за пандемии COVID-19 все они были отменены.
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"В этом году", - ответил Дитрих на вопрос, когда может возобновиться международное железнодорожное пассажирское сообщение.
Министр отметил, что важно избежать всплеска заболеваемости.
"Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания. Эти обстоятельства изучаются, как только будут какие-то решения по этому поводу, вы сразу узнаете", - добавил Дитрих.
Он напомнил при этом, что объемы международного пассажирского железнодорожного сообщения были не очень высоки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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