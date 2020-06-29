Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок

"Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания. Эти обстоятельства изучаются, как только будут какие-то решения по этому поводу, вы сразу узнаете", - добавил Дитрих.