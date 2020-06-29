https://ria.ru/20200629/1573617434.html
Власти надеются, что в России в этом сезоне отдохнут 20-22 млн человек
Власти РФ рассчитывают, что отпуск в России в этом сезоне проведут 20-22 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:07
2020-06-29T12:16
туризм
дмитрий чернышенко
общество
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https://ria.ru/20200629/1573617896.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, общество