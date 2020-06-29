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Власти надеются, что в России в этом сезоне отдохнут 20-22 млн человек
Власти РФ рассчитывают, что отпуск в России в этом сезоне проведут 20-22 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:16
туризм
дмитрий чернышенко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий чернышенко, общество

Власти надеются, что в России в этом сезоне отдохнут 20-22 млн человек

12:07 29.06.2020 (обновлено: 12:16 29.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти РФ рассчитывают, что отпуск в России в этом сезоне проведут 20-22 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы рассчитываем, что отпуск в России проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан", - рассказал Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоОбщество
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