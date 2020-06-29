https://ria.ru/20200629/1573617377.html
Российский посол назвал слухи о нездоровье лидера КНДР безосновательными
Слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына безосновательны, заявил в онлайн-интервью посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:06
2020-06-29T12:06
александр мацегора
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573394954.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766929_0:175:2659:1671_1400x0_80_0_0_76c9e37606c57f743307017b6846d367.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире