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Российский посол назвал слухи о нездоровье лидера КНДР безосновательными
Слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына безосновательны, заявил в онлайн-интервью посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:06
александр мацегора
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мацегора, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

Российский посол назвал слухи о нездоровье лидера КНДР безосновательными

12:06 29.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына безосновательны, заявил в онлайн-интервью посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Я уверен, что это безосновательные слухи, которые абсолютно никакой почвы под собой не имеют", - заявил Мацегора.
Посол подчеркнул, что "страна функционирует в обычном режиме", хотя лидер стал реже появляться на публике, он дает указания, принимает решения, публикует указы.
В последние несколько месяцев в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких появлений на публике. В частности, в апреле и мае он воздерживался от появления на публичных мероприятиях почти по три недели.
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