Российский посол назвал слухи о нездоровье лидера КНДР безосновательными

В последние несколько месяцев в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких появлений на публике. В частности, в апреле и мае он воздерживался от появления на публичных мероприятиях почти по три недели.