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"Аэрофлот" вывозит россиян за рубеж в редких случаях
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнять вывозные рейсы и может для минимизации затрат "подхватывать" на рейсы за рубеж лиц, имеющих иностранное... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, евгений дитрих, михаил демин, аэрофлот, москва, экономика

"Аэрофлот" вывозит россиян за рубеж в редких случаях

12:06 29.06.2020 (обновлено: 15:36 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 29 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнять вывозные рейсы и может для минимизации затрат "подхватывать" на рейсы за рубеж лиц, имеющих иностранное гражданство, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Газета "Ведомости" в минувший четверг написала, что, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж". Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у "Аэрофлота" и до эпидемии. Продажи, по данным издания, на них открываются менее чем за неделю, рейсы никак не рекламируются, билеты стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по РФ.
"Аэрофлот" и другие авиакомпании продолжают заниматься вывозом наших граждан из-за рубежа. Для того, чтобы минимизировать затраты, иностранных граждан или лиц, имеющих иностранное гражданство, они имеют возможность подхватывать туда. Наших никто никуда не везет", - сказал Дитрих.
Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин ранее сообщил, что компания выполняет грузовые рейсы за рубеж; в случае, если пассажирский салон не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
25 июня, 13:08Распространение нового коронавируса
"Аэрофлот" объяснил "эксклюзивную" перевозку пассажиров за рубеж
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕвгений ДитрихМихаил ДеминАэрофлотМоскваЭкономика
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