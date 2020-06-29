"Аэрофлот" вывозит россиян за рубеж в редких случаях

ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 29 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнять вывозные рейсы и может для минимизации затрат "подхватывать" на рейсы за рубеж лиц, имеющих иностранное гражданство, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Газета "Ведомости" в минувший четверг написала, что, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж". Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у "Аэрофлота" и до эпидемии. Продажи, по данным издания, на них открываются менее чем за неделю, рейсы никак не рекламируются, билеты стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по РФ.
"Аэрофлот" и другие авиакомпании продолжают заниматься вывозом наших граждан из-за рубежа. Для того, чтобы минимизировать затраты, иностранных граждан или лиц, имеющих иностранное гражданство, они имеют возможность подхватывать туда. Наших никто никуда не везет", - сказал Дитрих.
Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин ранее сообщил, что компания выполняет грузовые рейсы за рубеж; в случае, если пассажирский салон не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.