В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрированы 78 случаев COVID-19, выздоровели 28 пациентов, один зараженный коронавирусом скончался. Всего в регионе с начала пандемии выявили 3909 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению 2754 человека, скончались 72.