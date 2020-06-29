В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

БАРНАУЛ, 29 июн - РИА Новости. Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
"Среди медицинских работников краевой клинической больницы действительно выявлены случаи инфицирования… По медицинскому персоналу всего 46, врачей 14, средних медицинских работников 24, и младших медицинских работников восемь получается человек, в том числе один водитель на санитарном автотранспорте зафиксирован", - заявил Попов, не уточнив, есть ли заразившиеся среди пациентов.
По данным замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, сейчас в двух отделениях больницы проводят противоэпидемические мероприятия, которые закончатся на следующей неделе. Речь идет про отделения нарушения мозгового кровообращения и гемодиализа.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрированы 78 случаев COVID-19, выздоровели 28 пациентов, один зараженный коронавирусом скончался. Всего в регионе с начала пандемии выявили 3909 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению 2754 человека, скончались 72.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.