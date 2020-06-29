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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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МГИК проверит сообщение о попытке двойного голосовании в Москве и области
Мосгоризбирком проверит информацию о москвиче, который якобы дважды попытался проголосовать в Москве и области, на итоги голосования этот факт никак не влияет,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:36
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
москва
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, москва, политика

МГИК проверит сообщение о попытке двойного голосовании в Москве и области

12:02 29.06.2020 (обновлено: 12:36 29.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Избирательный участок. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком проверит информацию о москвиче, который якобы дважды попытался проголосовать в Москве и области, на итоги голосования этот факт никак не влияет, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Ранее на сайте радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что москвич якобы мог проголосовать по поправкам дважды - в Москве и в Подмосковье, потому что, как отмечалось в публикации, члены наблюдательной комиссии проигнорировали факт снятия его с учёта по месту жительства.
"Мы в курсе этой ситуации. Проверим, необходимые меры предпримем. Если было двойное голосование - это статья 5.22 КОАП, производство по таким делам ведёт полиция. На итоги голосования этот факт никак не влияет", - сказал Реут.
Ранее журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование по этому поводу. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.
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09:44Голосование по поправкам в Конституцию
СК проверит, почему жительница Вологды дважды проголосовала по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомМоскваПолитика
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