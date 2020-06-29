МГИК проверит сообщение о попытке двойного голосовании в Москве и области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком проверит информацию о москвиче, который якобы дважды попытался проголосовать в Москве и области, на итоги голосования этот факт никак не влияет, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Ранее на сайте радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что москвич якобы мог проголосовать по поправкам дважды - в Москве и в Подмосковье, потому что, как отмечалось в публикации, члены наблюдательной комиссии проигнорировали факт снятия его с учёта по месту жительства.
"Мы в курсе этой ситуации. Проверим, необходимые меры предпримем. Если было двойное голосование - это статья 5.22 КОАП, производство по таким делам ведёт полиция. На итоги голосования этот факт никак не влияет", - сказал Реут.
Ранее журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование по этому поводу. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.