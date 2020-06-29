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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573617091.html
Роспотребнадзору выделили 3,5 миллиарда рублей на тест-системы
В России фиксируется все меньше и меньше заболевших коронавирусом, власти будут и далее расширять тестирование, из резервного фонда правительства... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:15
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

Роспотребнадзору выделили 3,5 миллиарда рублей на тест-системы

12:01 29.06.2020 (обновлено: 12:15 29.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России фиксируется все меньше и меньше заболевших коронавирусом, власти будут и далее расширять тестирование, из резервного фонда правительства Роспотребнадзору выделено 3,5 миллиарда рублей на производство соответствующих тест-систем, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 миллиардов рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса", - сообщил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
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