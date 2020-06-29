Роспотребнадзору выделили 3,5 миллиарда рублей на тест-системы

"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 миллиардов рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса", - сообщил премьер.