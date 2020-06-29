Аксенов изменил формат информирования крымчан о коронавирусе

"С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте " .

При этом, по его словам, оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме будет размещаться на официальных страницах в социальных сетях.