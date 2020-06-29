Аксенов изменил формат информирования крымчан о коронавирусе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил традиционные ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в регионе.
"С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте ".
При этом, по его словам, оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме будет размещаться на официальных страницах в социальных сетях.
"Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти", - подчеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции (+4 за сутки). Выздоровевших за весь период – 478 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.