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Распространение нового коронавируса
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Аксенов изменил формат информирования крымчан о коронавирусе
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил традиционные ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в регионе. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов изменил формат информирования крымчан о коронавирусе

12:02 29.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил традиционные ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в регионе.

"С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте ".

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При этом, по его словам, оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме будет размещаться на официальных страницах в социальных сетях.
"Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти", - подчеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции (+4 за сутки). Выздоровевших за весь период – 478 человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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