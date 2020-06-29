Мишустин заявил о снижении числа зараженных коронавирусом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России фиксируется все меньше и меньше заболевших коронавирусом, власти будут и далее расширять тестирование, из резервного фонда правительства Роспотребнадзору выделено 3,5 миллиарда рублей на производство соответствующих тест-систем, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Если говорить о ситуации с коронавирусом в целом по стране, у нас все меньше и меньше заболевших, за прошедшие сутки выявлено 6 700 новых случаев. Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему. Мы и дальше будем расширять тестирование", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих.
"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 миллиардов рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса", - сообщил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.