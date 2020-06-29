Мишустин заявил о снижении числа зараженных коронавирусом

"Если говорить о ситуации с коронавирусом в целом по стране, у нас все меньше и меньше заболевших, за прошедшие сутки выявлено 6 700 новых случаев. Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему. Мы и дальше будем расширять тестирование", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.