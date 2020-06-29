ОП получила 120 заявок о несоблюдении стандарта наблюдения на голосовании

"Свои ситуационные центры созданы и работают также в региональных общественных палатах. ... За 25-28 июня поступили материалы из 47 региональных палат, включая видео- и фотосъемку. Если при проверке сообщение подтверждается, наблюдатели и члены региональных общественных палат проводят разъяснительную работу и контролируют устранение несоответствий", - отмечается в пресс-релизе.