ОП получила 120 заявок о несоблюдении стандарта наблюдения на голосовании

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с почти 15 тысячами наблюдателей и принял 120 сообщений о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 10.00 29.06 через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 14 433 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 120 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
На горячую линию Общественной палаты, по информации пресс-службы, поступило свыше 170 сообщений и вопросов от граждан.
"Свои ситуационные центры созданы и работают также в региональных общественных палатах. ... За 25-28 июня поступили материалы из 47 региональных палат, включая видео- и фотосъемку. Если при проверке сообщение подтверждается, наблюдатели и члены региональных общественных палат проводят разъяснительную работу и контролируют устранение несоответствий", - отмечается в пресс-релизе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.