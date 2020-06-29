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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573616782.html
ОП получила 120 заявок о несоблюдении стандарта наблюдения на голосовании
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с почти 15 тысячами наблюдателей и принял 120... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
конституция рф, общественная палата рф, владимир путин, общество

ОП получила 120 заявок о несоблюдении стандарта наблюдения на голосовании

11:56 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрна для голосования с бюллетенями на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с почти 15 тысячами наблюдателей и принял 120 сообщений о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 10.00 29.06 через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 14 433 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 120 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
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Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
На горячую линию Общественной палаты, по информации пресс-службы, поступило свыше 170 сообщений и вопросов от граждан.
"Свои ситуационные центры созданы и работают также в региональных общественных палатах. ... За 25-28 июня поступили материалы из 47 региональных палат, включая видео- и фотосъемку. Если при проверке сообщение подтверждается, наблюдатели и члены региональных общественных палат проводят разъяснительную работу и контролируют устранение несоответствий", - отмечается в пресс-релизе.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФВладимир ПутинОбщество
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