В Ливии оценили усилия России по урегулированию конфликта

"Мы ценим и поддерживаем усилия России, Россия не оставила Ливию, а действительно выступила на ее стороне, серьезно и по-настоящему, чтобы Ливия заняла прежнее место среди других стран. Россия не оказывала давление на ливийцев, а была их опорой в борьбе с терроризмом и группировками вне закона", - сказал Хома.