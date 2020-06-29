В Ливии оценили усилия России по урегулированию конфликта

БЕНГАЗИ, 29 июн - РИА Новости. Ливия ценит и поддерживает усилия России, направленные на урегулирование ливийской проблемы, заявил РИА Новости вице-спикер правящего на востоке Ливии парламента Ахмида Хома.
"Мы ценим и поддерживаем усилия России, Россия не оставила Ливию, а действительно выступила на ее стороне, серьезно и по-настоящему, чтобы Ливия заняла прежнее место среди других стран. Россия не оказывала давление на ливийцев, а была их опорой в борьбе с терроризмом и группировками вне закона", - сказал Хома.
Он напомнил, что делегация парламента Ливии недавно была в России и провела встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, получив во время этого визита заверения Москвы о поддержке Ливии, в том числе в Совете безопасности ООН, на пути к стабилизации обстановки в стране.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
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В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.