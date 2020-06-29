В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области за сутки выросло на 97 человек, это минимум за полтора месяца, сообщает правительство региона.
Согласно информации на сайте областного правительства, менее 100 заболевших COVID-19 за сутки в регионе последний раз было выявлено в середине мая.
"По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 97 и на утро 29 июня достигло 9517", - говорится в сообщении. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 226,5.
В регистре умерших по результатам вскрытия – еще три человека с COVID-19. Это мужчины от 56 до 82 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в области стали 120 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5516 человек.
Лечение в стационарах получают 703 пациента, из них 33 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.