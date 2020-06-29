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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области за сутки выросло на 97 человек, это минимум за полтора месяца, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:54 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области за сутки выросло на 97 человек, это минимум за полтора месяца, сообщает правительство региона.
Согласно информации на сайте областного правительства, менее 100 заболевших COVID-19 за сутки в регионе последний раз было выявлено в середине мая.
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"По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 97 и на утро 29 июня достигло 9517", - говорится в сообщении. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 226,5.
В регистре умерших по результатам вскрытия – еще три человека с COVID-19. Это мужчины от 56 до 82 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в области стали 120 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5516 человек.
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