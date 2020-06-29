В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

Согласно информации на сайте областного правительства, менее 100 заболевших COVID-19 за сутки в регионе последний раз было выявлено в середине мая.

В регистре умерших по результатам вскрытия – еще три человека с COVID-19. Это мужчины от 56 до 82 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в области стали 120 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5516 человек.