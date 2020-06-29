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Инспекторы взяли пробы из реки в Пушкино, где произошел сброс сточных вод
Анализ воды из реки Талица в подмосковном Пушкино, где произошел сброс сточных вод, показали превышение вредных веществ, идет административное расследование,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:12
талица
пушкино
происшествия
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талица, пушкино, происшествия

Инспекторы взяли пробы из реки в Пушкино, где произошел сброс сточных вод

11:53 29.06.2020 (обновлено: 12:12 29.06.2020)
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© Фото : сообщество Пушкино LIVE во ВконтактеСброс сточных вод в реку Талица
Сброс сточных вод в реку Талица
© Фото : сообщество Пушкино LIVE во Вконтакте
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Анализ воды из реки Талица в подмосковном Пушкино, где произошел сброс сточных вод, показали превышение вредных веществ, идет административное расследование, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
"В министерство экологии и природопользования Московской области поступили жалобы жителей Пушкинского городского округа на неприятный запах от реки Талицы. Причиной этого стал аварийный сброс с очистных сооружений "Межрайонный Щелковский водоканал" в водный объект. В рамках этого дела уже проведен отбор проб и анализ воды из реки выше и ниже водовыпуска очистных сооружений. По результатам анализов было выявлено превышение по взвешенным веществам и аммонийному азоту", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование по делу об административном правонарушении. В начале июля состоится повторный выезд на территорию очистных сооружений для нового отбора проб, чтобы понять, насколько эффективны меры реагирования со стороны водоканала. Впоследствии будет принято решение о наказании нарушителя в соответствии с действующим законодательством, добавили в министерстве.
Ранее в пресс-службе Пушкино РИА Новости рассказали, что в настоящее время сотрудники филиала "Межрайонный Щелковский водоканал" - "Водоканал Пушкинского района" удаляют образующуюся пену на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица, продолжается привоз активного ила на очистные сооружения.
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