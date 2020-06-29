Инспекторы взяли пробы из реки в Пушкино, где произошел сброс сточных вод

"В министерство экологии и природопользования Московской области поступили жалобы жителей Пушкинского городского округа на неприятный запах от реки Талицы. Причиной этого стал аварийный сброс с очистных сооружений "Межрайонный Щелковский водоканал" в водный объект. В рамках этого дела уже проведен отбор проб и анализ воды из реки выше и ниже водовыпуска очистных сооружений. По результатам анализов было выявлено превышение по взвешенным веществам и аммонийному азоту", - говорится в сообщении.