Инспекторы взяли пробы из реки в Пушкино, где произошел сброс сточных вод

"В министерство экологии и природопользования Московской области поступили жалобы жителей Пушкинского городского округа на неприятный запах от реки Талицы. Причиной этого стал аварийный сброс с очистных сооружений "Межрайонный Щелковский водоканал" в водный объект. В рамках этого дела уже проведен отбор проб и анализ воды из реки выше и ниже водовыпуска очистных сооружений. По результатам анализов было выявлено превышение по взвешенным веществам и аммонийному азоту", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование по делу об административном правонарушении. В начале июля состоится повторный выезд на территорию очистных сооружений для нового отбора проб, чтобы понять, насколько эффективны меры реагирования со стороны водоканала. Впоследствии будет принято решение о наказании нарушителя в соответствии с действующим законодательством, добавили в министерстве.
Ранее в пресс-службе Пушкино РИА Новости рассказали, что в настоящее время сотрудники филиала "Межрайонный Щелковский водоканал" - "Водоканал Пушкинского района" удаляют образующуюся пену на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица, продолжается привоз активного ила на очистные сооружения.