В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь

По версии следствия, с 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего, по данным ведомства, он обвиняется в 130 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".