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В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, обвиняемого в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью, сообщает СУСК России по РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:53
астрахань
астраханская область
происшествия
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астрахань, астраханская область, происшествия

В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь

11:53 29.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, обвиняемого в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По версии следствия, с 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего, по данным ведомства, он обвиняется в 130 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.
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