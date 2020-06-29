В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, обвиняемого в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По версии следствия, с 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего, по данным ведомства, он обвиняется в 130 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.