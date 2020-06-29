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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200629/1573616343.html
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс рубля продолжает сдавать позиции, евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня, доллар закрепился выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Курс евро поднялся выше 79 рублей

12:09 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Электронное табло с символикой евро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Курс рубля продолжает сдавать позиции, евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня, доллар закрепился выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.36 мск понедельника растет на 66 копеек – до 78,99 рубля (уже поднимался до 79,04 рубля), курс доллара - на 42 копейки, до 70,22 рубля.
Граффити в поддержку рубля
23 июня, 17:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,64% - до 40,26 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
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