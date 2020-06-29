В Ингушетии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев Общее число выявленных случаев коронавируса Ингушетии превысило 3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

"По результатам исследований выявлено 3020 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 25. Выздоровели всего 2616 человек", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 220 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7032 человек, остаются под наблюдением 389 человек, в том числе 169 – в условиях самоизоляции на дому.

Всего в регионе за время пандемии скончались 68 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.