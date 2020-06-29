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В Ингушетии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

11:47 29.06.2020
81
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
"По результатам исследований выявлено 3020 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 25. Выздоровели всего 2616 человек", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 220 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7032 человек, остаются под наблюдением 389 человек, в том числе 169 – в условиях самоизоляции на дому.
Всего в регионе за время пандемии скончались 68 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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