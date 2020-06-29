Президент Молдавии оценил ситуацию с наводнениями в республике

КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что ситуация с наводнениями в стране стабилизировалась, однако властям срочно нужно заняться восстановлением защитных дамб.
Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе сообщил об угрозах наводнений из-за разлива рек Днестр и Прут. Власти приняли меры, чтобы избежать затопления домов, жители ряда населенных пунктов были эвакуированы.
"Ситуация с наводнениями стабилизировалась, но она показала, что, к сожалению, последние 12 лет, после крайнего наводнения, не было серьезных инвестиций для восстановления защитных дамб. Мы обсудили эту проблему с премьер-министром и решили в срочном порядке изучить ситуацию и выделить из бюджета деньги на восстановление дамб", - сообщил Додон.
Такое теперь развлечение в Тирасполе! Днестр разбушевался!😢 pic.twitter.com/FLiMl57MuZ— Светалина (@yORNjKzE9aarGLY) June 26, 2020
Президент отметил, что в отдельных районах были затоплены сельскохозяйственные территории, правительство подсчитывает ущерб, чтобы помочь фермерам.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее предупредила, что в период с 24 июня по 3 июля существуют риски наводнений. В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища на Украине уровень воды в Днестре может вырасти на 2-3,4 метра, из-за чего могут быть подтоплены сельхозугодья, зоны отдыха и отдельные населенные пункты в семи районах Молдавии. Одновременно в связи с сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок, ожидается, что уровень воды в реке может вырасти на 1,8-2,2 метра, может произойти подтопление насыпи железнодорожного полотна Бельцы - Черновцы, также могут быть подтоплены отдельные прибрежные села.