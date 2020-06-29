Президент Молдавии оценил ситуацию с наводнениями в республике

"Ситуация с наводнениями стабилизировалась, но она показала, что, к сожалению, последние 12 лет, после крайнего наводнения, не было серьезных инвестиций для восстановления защитных дамб. Мы обсудили эту проблему с премьер-министром и решили в срочном порядке изучить ситуацию и выделить из бюджета деньги на восстановление дамб", - сообщил Додон.