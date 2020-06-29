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Президент Молдавии оценил ситуацию с наводнениями в республике
Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что ситуация с наводнениями в стране стабилизировалась, однако властям срочно нужно заняться... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:47
ион кику
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ион кику, игорь додон, черновцы, молдавия, украина, в мире

Президент Молдавии оценил ситуацию с наводнениями в республике

11:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что ситуация с наводнениями в стране стабилизировалась, однако властям срочно нужно заняться восстановлением защитных дамб.
Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе сообщил об угрозах наводнений из-за разлива рек Днестр и Прут. Власти приняли меры, чтобы избежать затопления домов, жители ряда населенных пунктов были эвакуированы.
"Ситуация с наводнениями стабилизировалась, но она показала, что, к сожалению, последние 12 лет, после крайнего наводнения, не было серьезных инвестиций для восстановления защитных дамб. Мы обсудили эту проблему с премьер-министром и решили в срочном порядке изучить ситуацию и выделить из бюджета деньги на восстановление дамб", - сообщил Додон.
Президент отметил, что в отдельных районах были затоплены сельскохозяйственные территории, правительство подсчитывает ущерб, чтобы помочь фермерам.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее предупредила, что в период с 24 июня по 3 июля существуют риски наводнений. В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища на Украине уровень воды в Днестре может вырасти на 2-3,4 метра, из-за чего могут быть подтоплены сельхозугодья, зоны отдыха и отдельные населенные пункты в семи районах Молдавии. Одновременно в связи с сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок, ожидается, что уровень воды в реке может вырасти на 1,8-2,2 метра, может произойти подтопление насыпи железнодорожного полотна Бельцы - Черновцы, также могут быть подтоплены отдельные прибрежные села.
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