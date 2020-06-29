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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 103
Три пациента в возрасте от 43 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 103,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:45
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 103

11:45 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 43 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 103, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 24 человека.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Заокского районов и Плавска в возрасте 43, 54 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6613 человек, выздоровели 5442 пациента.
Всего в регионе умерли 103 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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