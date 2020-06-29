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В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах
Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:50
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353
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der spiegel, германия, лейпциг, технологии, в мире

В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах

11:43 29.06.2020 (обновлено: 11:50 29.06.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerЛогистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.
Забастовки проходят на объектах в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне и Кобленце. В воскресенье профсоюз призвал сотрудников Amazon провести забастовку в понедельник и вторник в рамках кампании за заключение тарифного договора "Хорошая и здоровая работа", который должен гарантировать безопасность и защиту здоровья сотрудников на фоне пандемии.
"Мы ужесточаем свой стиль поведения, так как Amazon не показывает благоразумия и создает угрозу здоровью сотрудников с целью обогащения концерна", - заявил представитель профсоюза. Он привел в пример недавнюю вспышку коронавируса на объекте Amazon в Бад-Херсфельде.  "По нашей информации, там заразились по меньшей мере 30-40 коллег", - добавил он.  Кроме того, профсоюз требует повышения оплаты труда. 
Сколько человек участвует в забастовке, пока неизвестно. В логистическом центре в Райнберге, по данным Ver.di, отложили работу около 400-450 человек. В Лейпциге профсоюз ожидает, что к забастовке присоединится примерно такое же число сотрудников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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