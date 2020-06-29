В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах

"Мы ужесточаем свой стиль поведения, так как Amazon не показывает благоразумия и создает угрозу здоровью сотрудников с целью обогащения концерна", - заявил представитель профсоюза. Он привел в пример недавнюю вспышку коронавируса на объекте Amazon в Бад-Херсфельде. "По нашей информации, там заразились по меньшей мере 30-40 коллег", - добавил он. Кроме того, профсоюз требует повышения оплаты труда.