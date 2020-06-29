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В Афганистане при взрыве на рынке погибли десять человек
Десять человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:44
исламское государство
афганистан
талибан
безопасность
в мире
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исламское государство, афганистан, талибан, безопасность, в мире

В Афганистане при взрыве на рынке погибли десять человек

11:44 29.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Десять человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.
По словам источника, самодельное взрывное устройство сработало в районе Сангин, где действует движение "Талибан".
Представитель талибов Забиулла Муджахид отрицает, что сработала бомба. По его словам, солдаты произвели минометный обстрел на рынке, в результате чего несколько мирных жителей погибли и получили ранения.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
21 июня, 13:04
Более 40 мирных жителей Афганистана погибли из-за атак талибов за неделю
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Исламское государствоАфганистанТалибанБезопасностьВ мире
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