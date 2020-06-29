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В Норильске не превышены ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами не превышены, сообщили журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске не превышены ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара

11:41 29.06.2020
168
© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Норильске
Пожар на полигоне ТБО в Норильске
© Фото : МЧС России
Пожар на полигоне ТБО в Норильске
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами не превышены, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
В Норильске загорелся полигон с твердыми промышленными отходами, пожар удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров. Расстояние до ближайших жилых домов более пяти километров. Шлейф дыма уходит в сторону тундры.
"ПДК замеряли в жилом секторе, в пределах нормы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что в тундровой зоне замеры не проводились, так как передвижная лаборатория не сможет туда доехать.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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