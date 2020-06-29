В Норильске не превышены ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара

В Норильске загорелся полигон с твердыми промышленными отходами, пожар удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров. Расстояние до ближайших жилых домов более пяти километров. Шлейф дыма уходит в сторону тундры.

"ПДК замеряли в жилом секторе, в пределах нормы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что в тундровой зоне замеры не проводились, так как передвижная лаборатория не сможет туда доехать.