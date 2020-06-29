https://ria.ru/20200629/1573615118.html
В Норильске не превышены ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами не превышены, сообщили журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:41
2020-06-29T11:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20191019/1559968953.html
1
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573611151_0:235:1280:955_1400x0_80_0_0_93a9c3292a1a3b35c8c207c44554775f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия