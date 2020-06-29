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Крым увеличит число авиарейсов из Москвы в июле
Количество московских рейсов в международном аэропорту Симферополя в июле вырастет почти в пять раз, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:40
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симферополь
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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s7 airlines, уральские авиалинии, москва, симферополь, жуковский, ираэро, общество

Крым увеличит число авиарейсов из Москвы в июле

11:40 29.06.2020
46
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Количество московских рейсов в международном аэропорту Симферополя в июле вырастет почти в пять раз, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Аэропорт" Симферополь" в июле обслужит 2684 рейса из Москвы. Это почти в пять раз превысит показатели первого месяца лета, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейсов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в июле сразу три авиакомпании (S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "ИрАэро") станут летать в Крым из Москвы чаще даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом в июле полеты из аэропорта "Симферополь" в московском направлении будут выполнять десять авиакомпаний. Полеты в Крым будут выполняться из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
По словам коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина, московское направление полетов традиционно является самым популярным.
"После частичной отмены ограничений, связанных с COVID-19, авиакомпании активно начали восстанавливать перевозки в Крым из столицы нашей страны. Увеличение московских рейсов в аэропорту" Симферополь" свидетельствует не только о популярности Крыма как туристического региона, но и о заметном восстановлении деловой активности, что также не может не радовать", - сказал Дяйкин.
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Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров.
С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через новый аэровокзальный комплекс, напоминающий "морскую волну", рассчитанный на обслуживание 3650 пассажиров в час.
В мае 2019 года аэропорту присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.
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S7 AirlinesУральские авиалинииМоскваСимферопольЖуковскийИрАэроОбщество
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