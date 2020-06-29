https://ria.ru/20200629/1573614936.html
В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 34 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:39
2020-06-29T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса в Польше
превысило 34 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 247 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 34 154.
За тот же период скончались шесть человек, зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 1444.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1797 человек, 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находятся на карантине, 20 897 выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф