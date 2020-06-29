Международный соколиный центр на Камчатке сдадут в конце 2021 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн - РИА Новости. У подножия мыса Шаромский на Камчатке в конце 2021 года сдадут международный соколиный центр, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

По его словам, место будущей стройки в Мильковском районе осмотрел врио губернатора Владимир Солодов и обсудил детали с исполнительным директором проекта "Русский соколиный центр "Камчатка" Сергеем Гришиным. У камчатского соколиного центра пока нет аналогов в России.

Пресс-служба процитировала мнение главы региона о том, что место для соколиного центра выбрано удачно.

"Будет серьезный вклад в развитие инфраструктуры и привлечение туристов. Это огромное международное значение, потому что проблема сохранения кречетов и других видов ловчих птиц волнует все мировое сообщество. И, конечно, это важный проект для восстановления популяции кречетов у нас на Камчатке", - отметил Солодов.

Орнитологи будут заниматься изучением ловчих птиц, восстановлением подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов, а также выращивать ловчих соколов на продажу.

Проект включает соколиный питомник, вольеры для молодых соколов, многофункциональный орнитологический центр с жильем, столовой, госпиталем, инкубатором и учебными аудиториями, административно-гостиничный комплекс и облетную площадку.

"Также будет построен виварий для разведения перепелки на корм кречетам и сама ферма.