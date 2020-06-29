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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200629/1573614575.html
Международный соколиный центр на Камчатке сдадут в конце 2021 года
У подножия мыса Шаромский на Камчатке в конце 2021 года сдадут международный соколиный центр, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:47
камчатский край
владимир солодов
мильковский район
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РИА Новости
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владимир солодов, мильковский район

Международный соколиный центр на Камчатке сдадут в конце 2021 года

11:47 29.06.2020
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© Фото : официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского краяМесто строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе
Место строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе
© Фото : официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн - РИА Новости. У подножия мыса Шаромский на Камчатке в конце 2021 года сдадут международный соколиный центр, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, место будущей стройки в Мильковском районе осмотрел врио губернатора Владимир Солодов и обсудил детали с исполнительным директором проекта "Русский соколиный центр "Камчатка" Сергеем Гришиным. У камчатского соколиного центра пока нет аналогов в России.
Пресс-служба процитировала мнение главы региона о том, что место для соколиного центра выбрано удачно.
"Будет серьезный вклад в развитие инфраструктуры и привлечение туристов. Это огромное международное значение, потому что проблема сохранения кречетов и других видов ловчих птиц волнует все мировое сообщество. И, конечно, это важный проект для восстановления популяции кречетов у нас на Камчатке", - отметил Солодов.
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Орнитологи будут заниматься изучением ловчих птиц, восстановлением подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов, а также выращивать ловчих соколов на продажу.
Проект включает соколиный питомник, вольеры для молодых соколов, многофункциональный орнитологический центр с жильем, столовой, госпиталем, инкубатором и учебными аудиториями, административно-гостиничный комплекс и облетную площадку.
"Также будет построен виварий для разведения перепелки на корм кречетам и сама ферма.
Ближе к Шаромскому мысу расположатся гостиница и тренировочный полигон. Планируется, что в центре будет создано около 80 мест. Мы готовы организовать обучение для местных жителей, чтобы они могли у нас работать", - сказал Гришин.
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Камчатский крайВладимир СолодовМильковский район
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