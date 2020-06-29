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МИД зафиксировал более миллиарда кибератак на цифровые объекты с января
Более миллиарда случаев кибератак на инфраструктурные цифровые объекты России зафиксировано с начала 2020 года, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:36
2020-06-29T11:36
россия
андрей крутских
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, андрей крутских, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Более миллиарда случаев кибератак на инфраструктурные цифровые объекты России зафиксировано с начала 2020 года, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских
.
"С начала этого года зафиксировано более 1 миллиарда вредоносных информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации",- сообщил Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".
Он отметил, что "участились случаи скоординированных целенаправленных компьютерных атак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций".
"Количество таких атак за эти несколько месяцев уже превысило 12 тысяч. Целями атак становились объекты органов государственной власти, кредитно-финансовой сферы, здравоохранения, оборонной промышленности, науки и образования. Эти цифры подтверждают колоссальную опасность, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, безопасность наших граждан", - рассказал Крутских.