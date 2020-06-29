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В России разоблачили группу, которая вывела за рубеж до миллиарда рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с МВД пресекла деятельность преступной группы, которая завышала стоимость медицинского оборудования при ввозе в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:35
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В России разоблачили группу, которая вывела за рубеж до миллиарда рублей

11:35 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы
Сотрудник таможенной службы
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник таможенной службы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с МВД пресекла деятельность преступной группы, которая завышала стоимость медицинского оборудования при ввозе в Россию и через фирмы-"однодневки" вывела в адрес нерезидентов до 1 миллиарда рублей, сообщает ФТС.
"Деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 миллиарда рублей, завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе, пресекли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с управлением внутренних дел по Северному административному округу МВД России по Москве", - говорится в сообщении.
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По данным ФТС, злоумышленники с 2016 года действовали на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин, где подделывая внешнеторговые контракты ввозили через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы, а в некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно с завышением стоимости.
Участники преступной группы также практиковали ввоз китайского медоборудования под видом аналогичных товаров европейского производства, а всего за период противоправной деятельности злоумышленники использовали около 50 фирм-"однодневок" в России и за рубежом и, по данным следствия, вывели в адрес нерезидентов от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, уточняет ФТС.
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Из сообщения также следует, что 25 и 26 июня прошли оперативные мероприятия в жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области, были допрошены и задержаны люди, имеющие отношение к делу: генеральные директоры фиктивных компаний, лица, ответственные за взаимодействие с таможней, создатель фирм-"однодневок", лицо, выдававшее от имени завода, производящего медицинское оборудование, разрешение на ввоз такого оборудования.
"Оперативники также обнаружили и изъяли носители информации, печати фирм-однодневок и крупные суммы наличных денежных средств, в рублях, долларах и евро – всего около 50 миллионов рублей в эквиваленте. Расследование в рамках уголовного дела по статье 193.1 УК РФ продолжается", - заключили в ведомстве.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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