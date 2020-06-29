В России разоблачили группу, которая вывела за рубеж до миллиарда рублей

"Деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 миллиарда рублей, завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе, пресекли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с управлением внутренних дел по Северному административному округу МВД России по Москве", - говорится в сообщении.

По данным ФТС, злоумышленники с 2016 года действовали на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин, где подделывая внешнеторговые контракты ввозили через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы, а в некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно с завышением стоимости.