В Саратове пациенты входят в поликлинику через окно

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Выход из поликлиники в Саратове оказался подтоплен во время обрушившегося на город ливня, в течение часа его последствия планируется устранить, при этом пациентов никто не вынуждает покидать помещение через окно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
"Данная ситуация минздраву известна. К сожалению, поликлинику в поселке Жасминный действительно подтапливают канализационные и сточные воды. Эта проблема связана с состоянием всей канализационной системы в районе. В оперативном порядке администрация лечебного учреждения решает эту проблему, коммунальные службы на наши заявки реагирует оперативно", - сказала собеседница агентства.
"В течение примерно часа воду откачивают, последствия подтопления ликвидируются. Пациентов никто не вынуждает покидать учреждение через окно. Можно дождаться устранения последствий в поликлинике", - добавила она.
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Это не первый случай подтопления поликлиники, расположенной на цокольном и первом этаже жилого дома, который находится в низине поселка Жасминный. Аналогичная ситуация произошла в апреле 2018 года во время весеннего половодья, из-за чего прием пациентов частично переводился в соседнее здание. В областном минздраве тогда сообщили, что эту многолетнюю проблему позволит решить строительство новой поликлиники.