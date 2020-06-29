В Саратове пациенты входят в поликлинику через окно

"Данная ситуация минздраву известна. К сожалению, поликлинику в поселке Жасминный действительно подтапливают канализационные и сточные воды. Эта проблема связана с состоянием всей канализационной системы в районе. В оперативном порядке администрация лечебного учреждения решает эту проблему, коммунальные службы на наши заявки реагирует оперативно", - сказала собеседница агентства.

"В течение примерно часа воду откачивают, последствия подтопления ликвидируются. Пациентов никто не вынуждает покидать учреждение через окно. Можно дождаться устранения последствий в поликлинике", - добавила она.

Это не первый случай подтопления поликлиники, расположенной на цокольном и первом этаже жилого дома, который находится в низине поселка Жасминный. Аналогичная ситуация произошла в апреле 2018 года во время весеннего половодья, из-за чего прием пациентов частично переводился в соседнее здание. В областном минздраве тогда сообщили, что эту многолетнюю проблему позволит решить строительство новой поликлиники.