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В Саратове пациенты входят в поликлинику через окно
Выход из поликлиники в Саратове оказался подтоплен во время обрушившегося на город ливня, в течение часа его последствия планируется устранить, при этом... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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telegram (приложение), саратов, происшествия

В Саратове пациенты входят в поликлинику через окно

11:36 29.06.2020 (обновлено: 12:48 29.06.2020)
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Выход из поликлиники в Саратове оказался подтоплен во время обрушившегося на город ливня, в течение часа его последствия планируется устранить, при этом пациентов никто не вынуждает покидать помещение через окно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Издание "Подъем" в Telegram-канале в понедельник опубликовало фотографии подтопленного входа в поликлинику в Саратове, отметив, что местные жители жалуются, что после дождя затопило вход в вестибюль, поэтому посетителям рекомендуют обходить здание и пробираться внутрь через окно.
"Данная ситуация минздраву известна. К сожалению, поликлинику в поселке Жасминный действительно подтапливают канализационные и сточные воды. Эта проблема связана с состоянием всей канализационной системы в районе. В оперативном порядке администрация лечебного учреждения решает эту проблему, коммунальные службы на наши заявки реагирует оперативно", - сказала собеседница агентства.
"В течение примерно часа воду откачивают, последствия подтопления ликвидируются. Пациентов никто не вынуждает покидать учреждение через окно. Можно дождаться устранения последствий в поликлинике", - добавила она.
Приморский край
26 июня, 12:43
В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог
Это не первый случай подтопления поликлиники, расположенной на цокольном и первом этаже жилого дома, который находится в низине поселка Жасминный. Аналогичная ситуация произошла в апреле 2018 года во время весеннего половодья, из-за чего прием пациентов частично переводился в соседнее здание. В областном минздраве тогда сообщили, что эту многолетнюю проблему позволит решить строительство новой поликлиники.
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Telegram (приложение)СаратовПроисшествия
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