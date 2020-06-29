В ЕАО два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров

ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Фотоловушку на тигриной тропе, установленную в Еврейской автономной области возле российско-китайской границы, повредили два дерущихся медведя, также сломано ограждение из столбов и проволоки, кадры поединка опубликовал в своем аккаунте в Фотоловушку на тигриной тропе, установленную в Еврейской автономной области возле российско-китайской границы, повредили два дерущихся медведя, также сломано ограждение из столбов и проволоки, кадры поединка опубликовал в своем аккаунте в Instagram центр "Амурский тигр".

Как следует из видео, два медведя с разных сторон подходят к забору с колючей проволокой, один из них пробирается между натянутыми рядами проволоки и нападает на второго медведя. Между животными происходит схватка, при этом повреждается проволока и столбы. Согласно датировке видео, поединок произошел 11 мая этого года.

"Из очередной поездки из Еврейской автономной области, дома сразу для нескольких реинтродуцированных полосатых хищников, коллеги привезли вот такие кадры. Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек, поэтому из поездки специалисты центра привезли меньше видеоматериалов, чем планировали.

Как пояснили РИА Новости в Дальневосточном филиале центра, забор с проволокой на кадрах – это пограничное инженерно-техническое сооружение на российско-китайской границе. Там проходит тропа тигров и поэтому установлена фотоловушка для наблюдения за полосатыми хищниками. Госграниц для животных не существует, они ходят из России в Китай и обратно.

"Удачно, что какой-то момент схватки двух медведей камера успела все-таки записать. По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок неизвестно, потому что камера повреждена, но забор они сломали капитально", - сказал собеседник агентства.