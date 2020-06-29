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Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в понедельник вблизи подконтрольного Киеву поселка Крымское в Донбассе из-за обстрелов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:32
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе

11:32 29.06.2020
483
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики заявили о ранении двух военных в понедельник вблизи подконтрольного Киеву поселка Крымское в Донбассе из-за обстрелов.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook.
В штабе добавили, что состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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