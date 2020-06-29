Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook.