https://ria.ru/20200629/1573613918.html
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в понедельник вблизи подконтрольного Киеву поселка Крымское в Донбассе из-за обстрелов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:32
2020-06-29T11:32
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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минск
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луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире