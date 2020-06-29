https://ria.ru/20200629/1573613886.html
В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует на выборах главы государства после подсчета 99,78% протоколов комиссий, но состоится второй тур, сообщил глава РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:31
2020-06-29T11:31
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613637_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_20bdc652404caed18286f70faff1583a.jpg
https://ria.ru/20200628/1573499661.html
https://ria.ru/20200527/1572042131.html
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613637_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_20bdc652404caed18286f70faff1583a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613637_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_d8c28fbf74010a8d0c140315fc720eb8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613637_493:0:2541:2048_1400x0_80_0_0_3787e8898bf6097a63a18faab5b641cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости.
Действующий президент Польши Анджей Дуда
лидирует на выборах главы государства после подсчета 99,78% протоколов комиссий, но состоится второй тур, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк журналистам в понедельник.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов.
"По состоянию на 9.58 (10.58 мск) обработаны протоколы 99,78% комиссий. Осталось подсчитать 63 протокола", - сказал Марчиняк.
По данным комиссии, на данный момент за Дуду проголосовали 8 412 183 избирателей, или 43,67%.
За его главного конкурента Рафала Тшасковского
из оппозиционной "Гражданской пларформы" отдали голос 5 845 164 избирателя, или 30,34%.
На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%).
Эти данные непринципиально отличаются от результатов ранее проведенного социсследования. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат Дуда и Тшасковский, которые набрали 41,8% и 30,4% голосов соответственно.
По данным комиссии, явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.
По словам Марчиняка, в период голосования зарегистрировано 350 происшествий и преступлений, связанных с избирательным процессом. Он отметил, что это количество незначительно, так как приходится "одно происшествие примерно на 100 тысяч избирателей".
Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдет 12 июля.