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В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует на выборах главы государства после подсчета 99,78% протоколов комиссий, но состоится второй тур, сообщил глава РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:31
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов

11:31 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Польше
Президентские выборы в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президентские выборы в Польше
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует на выборах главы государства после подсчета 99,78% протоколов комиссий, но состоится второй тур, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк журналистам в понедельник.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов.
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Процедура выборов президента Польши
"По состоянию на 9.58 (10.58 мск) обработаны протоколы 99,78% комиссий. Осталось подсчитать 63 протокола", - сказал Марчиняк.
По данным комиссии, на данный момент за Дуду проголосовали 8 412 183 избирателей, или 43,67%.
За его главного конкурента Рафала Тшасковского из оппозиционной "Гражданской пларформы" отдали голос 5 845 164 избирателя, или 30,34%.
На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%).
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Эти данные непринципиально отличаются от результатов ранее проведенного социсследования. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат Дуда и Тшасковский, которые набрали 41,8% и 30,4% голосов соответственно.
По данным комиссии, явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.
По словам Марчиняка, в период голосования зарегистрировано 350 происшествий и преступлений, связанных с избирательным процессом. Он отметил, что это количество незначительно, так как приходится "одно происшествие примерно на 100 тысяч избирателей".
Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдет 12 июля.
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
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