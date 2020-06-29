В Самарской области военные провели персональный концерт для ветерана

По данным пресс-службы, ансамбль песни и танца "Волжские казаки" регионального Дома офицеров у дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района исполнил для ветерана песни как "Прощайте, скалистые горы", "Казаки в Берлине" и "Баллада о солдате". В репертуар военного ансамбля также была включена песня "Катюша", которая вызвала у ветерана восторг. Завершился праздник исполнением песни "День Победы".