https://ria.ru/20200629/1573613864.html
В Самарской области военные провели персональный концерт для ветерана
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели персональный концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:31
2020-06-29T11:31
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1400x0_80_0_0_4af1b53d2f21336cbe0ba7ddd58bebe9.jpg
https://ria.ru/20200622/1573302592.html
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1400x0_80_0_0_4af1b53d2f21336cbe0ba7ddd58bebe9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_138:0:2350:1659_1400x0_80_0_0_05d946b7d8ab25a0bfabf9f6398d3c9b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_414:0:2073:1659_1400x0_80_0_0_c43245776b714b003936f36893d30e10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, общество
САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели персональный концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13 "Катюша" Льва Атменеева, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самарской области
военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии устроили концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13 "Катюша" Льва Михайловича Атменеева. Концерт был дан в честь годовщины принятия легендарной реактивной установки на вооружение Красной Армии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ансамбль песни и танца "Волжские казаки" регионального Дома офицеров у дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района исполнил для ветерана песни как "Прощайте, скалистые горы", "Казаки в Берлине" и "Баллада о солдате". В репертуар военного ансамбля также была включена песня "Катюша", которая вызвала у ветерана восторг. Завершился праздник исполнением песни "День Победы".
Лев Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевском области, был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Атменеев воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах, всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша", попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За Отвагу" и другими.