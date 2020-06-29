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В Самарской области военные провели персональный концерт для ветерана
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели персональный концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:31
самарская область
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самарская область, общество

В Самарской области военные провели персональный концерт для ветерана

11:31 29.06.2020
14
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели персональный концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13 "Катюша" Льва Атменеева, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Самарской области военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии устроили концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13 "Катюша" Льва Михайловича Атменеева. Концерт был дан в честь годовщины принятия легендарной реактивной установки на вооружение Красной Армии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ансамбль песни и танца "Волжские казаки" регионального Дома офицеров у дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района исполнил для ветерана песни как "Прощайте, скалистые горы", "Казаки в Берлине" и "Баллада о солдате". В репертуар военного ансамбля также была включена песня "Катюша", которая вызвала у ветерана восторг. Завершился праздник исполнением песни "День Победы".
Лев Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевском области, был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Атменеев воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах, всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша", попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За Отвагу" и другими.
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22 июня, 14:2175 лет Великой Победы
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