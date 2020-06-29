В Иваново не будут наказывать пытавшегося проголосовать дважды избирателя

"Сначала он унес бюллетень со своего избирательного участка, и в принципе он имеет право это сделать. А потом пытался сделать то же самое на придомовой территории, но члены участковой избирательной комиссии заметили это и не допустили", - сообщила представитель избиркома.

"Получение в избирательной комиссии бюллетеня для голосования более одного раза, согласно Кодексу об административных нарушениях, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако поскольку журналисту не удалось осуществить свой замысел, к ответственности его привлекать не будут. Мы считаем, что в этой ситуации он выступил обычным провокатором", - подчеркнула собеседница.