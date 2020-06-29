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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573613696.html
В Иваново не будут наказывать пытавшегося проголосовать дважды избирателя
Избиратель в Иваново пытался дважды поучаствовать в голосовании по поправкам в конституцию, но, поскольку сотрудники избиркома пресекли эту попытку, наказывать... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
иваново
нижегородская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, иваново, нижегородская область, происшествия

В Иваново не будут наказывать пытавшегося проголосовать дважды избирателя

11:30 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНа избирательном участке
На избирательном участке
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
На избирательном участке. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Избиратель в Иваново пытался дважды поучаствовать в голосовании по поправкам в конституцию, но, поскольку сотрудники избиркома пресекли эту попытку, наказывать мужчину не будут, сообщила РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня.
Собеседница агентства рассказала, что нарушитель является аккредитованным на освещение общероссийского народного голосования журналистом.
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"Сначала он унес бюллетень со своего избирательного участка, и в принципе он имеет право это сделать. А потом пытался сделать то же самое на придомовой территории, но члены участковой избирательной комиссии заметили это и не допустили", - сообщила представитель избиркома.
Она пояснила, что получение бюллетеня считается участием в голосовании.
"Получение в избирательной комиссии бюллетеня для голосования более одного раза, согласно Кодексу об административных нарушениях, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако поскольку журналисту не удалось осуществить свой замысел, к ответственности его привлекать не будут. Мы считаем, что в этой ситуации он выступил обычным провокатором", - подчеркнула собеседница.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваИвановоНижегородская областьПроисшествия
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