Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил врачей Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде за помощь в борьбе с COVID-19.
"Перепрофилирование Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде под пациентов с ковидом Андрей Воробьёв контролировал лично. Сейчас врачи продолжают бороться с вирусом - здесь порядка 350 пациентов, 14 находятся в реанимации, но пик заболеваемости уже позади", - сообщает Telegram-канал главы региона.
"Хочу сказать слова благодарности всем работающим врачам. Здесь сейчас более 300 пациентов, дай Бог всем здоровья", - сказал Воробьев.
В пресс-службе регионального правительства РИА Новости рассказали, что Воробьев вручил областные награды – Орден за заслуги перед Московской областью 3 степени, почетное звание заслуженный работник здравоохранения, почётную грамоту, благодарности и благодарственные письма 16 врачам. Также глава региона отдельно выразил благодарность коллективу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.