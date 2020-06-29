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Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил врачей Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде за помощь в борьбе с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19

11:28 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил врачей Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде за помощь в борьбе с COVID-19.
"Перепрофилирование Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде под пациентов с ковидом Андрей Воробьёв контролировал лично. Сейчас врачи продолжают бороться с вирусом - здесь порядка 350 пациентов, 14 находятся в реанимации, но пик заболеваемости уже позади", - сообщает Telegram-канал главы региона.
"Хочу сказать слова благодарности всем работающим врачам. Здесь сейчас более 300 пациентов, дай Бог всем здоровья", - сказал Воробьев.
В пресс-службе регионального правительства РИА Новости рассказали, что Воробьев вручил областные награды – Орден за заслуги перед Московской областью 3 степени, почетное звание заслуженный работник здравоохранения, почётную грамоту, благодарности и благодарственные письма 16 врачам. Также глава региона отдельно выразил благодарность коллективу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЗвенигородОбщество
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