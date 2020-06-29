Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19

"Перепрофилирование Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде под пациентов с ковидом Андрей Воробьёв контролировал лично. Сейчас врачи продолжают бороться с вирусом - здесь порядка 350 пациентов, 14 находятся в реанимации, но пик заболеваемости уже позади", - сообщает Telegram-канал главы региона.