Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию

"Изменение конституции - это событие, которое происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны и, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать", - сказал глава республики.