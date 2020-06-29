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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Хакасии Валентин Коновалов в понедельник проголосовал по поправкам в конституцию и призвал каждого жителя найти время и исполнить гражданский долг,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:27
голосование по поправкам в конституцию
валентин коновалов
конституция рф
владимир путин
абакан
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валентин коновалов, конституция рф, владимир путин, абакан, общество

Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию

11:27 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в понедельник проголосовал по поправкам в конституцию и призвал каждого жителя найти время и исполнить гражданский долг, сообщает его пресс-служба.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Ранее проголосовали главы девяти из 10 сибирских регионов.
Конституция РФ
10:43Голосование по поправкам в Конституцию
Главы Брянской и Орловской областей проголосовали по поправкам
По данным пресс-службы, Коновалов проголосовал на избирательном участке в Абакане по предварительному заявлению.
"Изменение конституции - это событие, которое происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны и, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать", - сказал глава республики.
Он отметил высокий уровень санитарной безопасности на участках. "В данной ситуации, мне кажется, безопаснее сходить проголосовать, чем сходить за продуктами в магазин. Все четко, все отработано, дезинфекция полная", - подчеркнул глава Хакасии.
Бату Хасиков
27 июня, 23:06Голосование по поправкам в Конституцию
Глава Калмыкии проголосовал по поправкам в Конституцию
220001
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Голосование по поправкам в КонституциюВалентин КоноваловКонституция РФВладимир ПутинАбаканОбщество
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