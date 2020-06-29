На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты

"Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. С 15.30 до 17.30 (в воскресенье - ред.) зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За 2 часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни", - сообщила пресс-служба в Facebook.