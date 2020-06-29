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На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты
Оползни произошли в Закарпатской области Украины из-за непогоды, где за два часа выпала двадцатидневная норма осадков, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:27
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353
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На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты

11:27 29.06.2020
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© Depositphotos / RootstocksМост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
© Depositphotos / Rootstocks
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Оползни произошли в Закарпатской области Украины из-за непогоды, где за два часа выпала двадцатидневная норма осадков, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
"Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. С 15.30 до 17.30 (в воскресенье - ред.) зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За 2 часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Отмечается, что в Мукачевском районе поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостов.
На прошлой неделе МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что погибли три человека, еще один пропал без вести. МИД Украины попросил страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
Машина скорой помощи
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