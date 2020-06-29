Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 12 июля режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции.
"В условиях пандемии коронавирусной инфекции во Владимирской области с 29 июня до 12 июля для граждан старше 65 лет продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.
"К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки", - информируют областные власти.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4314 случаев COVID-19. Выздоровели после COVID-19 в регионе 2552 пациента, скончались 62.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.