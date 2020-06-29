Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573613222.html
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Владимирской области объявили о продлении до 12 июля режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, для людей старше 65... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153020/08/1530200811_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5aa2e097f8b38ed404045b0b1199f199.jpg
https://ria.ru/20200408/1569764617.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153020/08/1530200811_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5aa2e097f8b38ed404045b0b1199f199.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153020/08/1530200811_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_e86d006752906c012f5e5ea5110b54e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153020/08/1530200811_428:0:2476:2048_1400x0_80_0_0_0b6a8eb32c9ec8f74108ea462588d444.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

11:24 29.06.2020
408
© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 12 июля режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции.
"В условиях пандемии коронавирусной инфекции во Владимирской области с 29 июня до 12 июля для граждан старше 65 лет продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.
"К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки", - информируют областные власти.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4314 случаев COVID-19. Выздоровели после COVID-19 в регионе 2552 пациента, скончались 62.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда в дни действия режима самоизоляции в Чите
8 апреля, 18:05Распространение нового коронавируса
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
100011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 63
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты
Машина скорой помощи
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Статуя Фемиды в суде
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
На избирательном участке
В Иваново не будут наказывать пытавшегося проголосовать дважды избирателя
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Курс доллара поднялся выше 70 рублей
Флаг Ливии
Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти
Портфель чиновника
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Медик в машине скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи
Президентские выборы в Польше
В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов
В ЕАО два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров
В ЕАО два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния