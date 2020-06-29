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Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти
Заседающий на востоке Ливии в Тобруке парламент поддерживает идею справедливого распределения нефтяных доходов между всеми городами и районами Ливии, заявил в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:22
война в сирии
халифа хафтар
тобрук
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
оон
в мире
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война в сирии, халифа хафтар, тобрук, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, в мире

Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти

11:22 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг Ливии
Флаг Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг Ливии. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 29 июн - РИА Новости. Заседающий на востоке Ливии в Тобруке парламент поддерживает идею справедливого распределения нефтяных доходов между всеми городами и районами Ливии, заявил в интервью РИА Новости заместитель спикера парламента Ахмида Хома.
"Наши требования очень естественные, требования справедливого распределения доходов от нефти между всеми ливийскими городами и тремя ливийскими областями. Должно быть справедливое распределение ресурсов, чтобы все ливийцы ими распоряжались", - отметил Хома.
Кроме того, по его словам, парламент поддерживает требование для всех представителей Ливии "быть реальными партнерами в распределении доходов от нефти".
Он указал, что существуют попытки оказать давление на контролирующее Триполи Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, чтобы оно направило войска в сторону Сирта на восток страны, потому что через города Сирт и Мисурату лежит путь к крупнейшим нефтяным полям на юге, над которыми хочет установить контроль правительство в Триполи. "Для нас это является неприемлемым", - подчеркнул Хома.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Война в СирииХалифа ХафтарТобрукЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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