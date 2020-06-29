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В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской
Четыре человека пострадали и один автомобиль сгорел в результате пожара в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:21
улан-удэ
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улан-удэ, происшествия

В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской

11:21 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали и один автомобиль сгорел в результате пожара в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Бурятии.
"Возгорание в шиномонтажной мастерской ликвидировано на площади 24 квадратных метра. Четыре человека пострадали. На месте работают дознаватели", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших выясняется. По предварительным данным, двое из них - сотрудники мастерской, двое - владельцы машин. Один из автомобилей сгорел.
Ранее СМИ писали о взрыве в мастерской, однако в ведомстве пока не подтвердили эту информацию.
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Улан-УдэПроисшествия
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