В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской

"Возгорание в шиномонтажной мастерской ликвидировано на площади 24 квадратных метра. Четыре человека пострадали. На месте работают дознаватели", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших выясняется. По предварительным данным, двое из них - сотрудники мастерской, двое - владельцы машин. Один из автомобилей сгорел.