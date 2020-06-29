В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области за сутки, общее число умерших увеличилось до 229 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 29 июня 2020 года, в регионе подтверждено еще 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 278 человек. Число летальных случаев в регионе на 29 июня достигло 229 человек. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Более 4,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек проходят лечение в больницах, семь находятся в обсерваторах.

Выздоровели 10 714 человек - 62% от общего числа заразившихся коронавирусом жителей региона.

Тесты на коронавирус, по данным на 29 июня, сдали 385 698 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 4 884 человека.