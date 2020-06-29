На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей

"Кировградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц).

Прокуратура уточняет, что с февраля 2016 года подсудимая вместе со своими двумя малолетними детьми и супругом проживала в арендованной квартире в поселке Нейво-Рудянка. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с малолетними детьми уснула, оставив включенным отопительный прибор, полагает следствие. Возник пожар, дети отравились угарным газом. Муж подсудимой в это время находился на работе, уточняется в сообщении прокуратуры.