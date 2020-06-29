https://ria.ru/20200629/1573613009.html
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
Кировградский городской суд в Свердловской области назначил штраф в размере 30 тысяч рублей женщине, по вине которой при пожаре погибли двое ее детей, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:20
2020-06-29T11:20
свердловская область
происшествия
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свердловская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Кировградский городской суд в Свердловской области
назначил штраф в размере 30 тысяч рублей женщине, по вине которой при пожаре погибли двое ее детей, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"Кировградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц).
Прокуратура уточняет, что с февраля 2016 года подсудимая вместе со своими двумя малолетними детьми и супругом проживала в арендованной квартире в поселке Нейво-Рудянка. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с малолетними детьми уснула, оставив включенным отопительный прибор, полагает следствие. Возник пожар, дети отравились угарным газом. Муж подсудимой в это время находился на работе, уточняется в сообщении прокуратуры.