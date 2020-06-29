https://ria.ru/20200629/1573612959.html
Курс доллара поднялся выше 70 рублей
Курс рубля перешел к снижению в паре с долларом, американская валюта в моменте подскакивала выше 70 рублей впервые с 15 июня, следует из данных Московской... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:26
2020-06-29T11:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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https://ria.ru/20200623/1573380391.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, экономика