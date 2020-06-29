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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200629/1573612959.html
Курс доллара поднялся выше 70 рублей
Курс рубля перешел к снижению в паре с долларом, американская валюта в моменте подскакивала выше 70 рублей впервые с 15 июня, следует из данных Московской... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

11:26 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению в паре с долларом, американская валюта в моменте подскакивала выше 70 рублей впервые с 15 июня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника растет на 16 копеек – до 69,96 рубля (уже поднимался до 70,02 рубля), курс евро - на 33 копейки, до 78,66 рубля.
Граффити в поддержку рубля
23 июня, 17:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,76% - до 40,21 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЭкономика
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