https://ria.ru/20200629/1573612932.html
Парламент Азербайджана одобрил увеличение штрафов за отсутствие масок
Парламент Азербайджана принял в понедельник законопроект, предусматривающий ужесточение штрафных санкций за неиспользование медицинских масок в связи с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:17
2020-06-29T11:17
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире
БАКУ, 29 июн – РИА Новости.
Парламент Азербайджана
принял в понедельник законопроект, предусматривающий ужесточение штрафных санкций за неиспользование медицинских масок в связи с эпидемией коронавируса COVID-19
, он подразумевает увеличение штрафов почти в два раза, за повторное нарушение планируют взимать до 470 долларов.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов). За повторное в течение года нарушение физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).
В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок. Таким образом, за повторное нарушение физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).
Законопроект был вынесен на голосование и принят. Для окончательного вступления в силу изменений необходимо утверждение документа президентом страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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