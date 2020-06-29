Парламент Азербайджана одобрил увеличение штрафов за отсутствие масок

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов). За повторное в течение года нарушение физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).