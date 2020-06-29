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Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду
Комфортная летняя погода с дождями в конце недели ожидается в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:16
татьяна позднякова
погода
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду

11:16 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комфортная летняя погода с дождями в конце недели ожидается в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первые два дня погода будут довольно комфортной. Температура воздуха в дневные часы около 23 градусов, и существенных осадков не ожидается. С середины недели атмосферное давление немного понизится, к нам будет поступать порциями теплый воздух, ночи станут теплее, и дневная температура в конце недели приблизится к отметке 28-29 градусов", - сказала Позднякова.
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Она добавила, что в субботу дождей будет больше: если в четверг и пятницу они пройдут местами, то в субботу они будут на всей территории города.
"И температура вновь понизится. Мы окажемся в более прохладном воздухе. Вот такая вполне летняя, довольно комфортная погода ожидается на этой неделе", - сказала Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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