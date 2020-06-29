Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комфортная летняя погода с дождями в конце недели ожидается в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первые два дня погода будут довольно комфортной. Температура воздуха в дневные часы около 23 градусов, и существенных осадков не ожидается. С середины недели атмосферное давление немного понизится, к нам будет поступать порциями теплый воздух, ночи станут теплее, и дневная температура в конце недели приблизится к отметке 28-29 градусов", - сказала Позднякова.
Она добавила, что в субботу дождей будет больше: если в четверг и пятницу они пройдут местами, то в субботу они будут на всей территории города.
"И температура вновь понизится. Мы окажемся в более прохладном воздухе. Вот такая вполне летняя, довольно комфортная погода ожидается на этой неделе", - сказала Позднякова.