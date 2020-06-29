Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду

"Первые два дня погода будут довольно комфортной. Температура воздуха в дневные часы около 23 градусов, и существенных осадков не ожидается. С середины недели атмосферное давление немного понизится, к нам будет поступать порциями теплый воздух, ночи станут теплее, и дневная температура в конце недели приблизится к отметке 28-29 градусов", - сказала Позднякова.