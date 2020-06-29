Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573612809.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3296
Больше 66% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3296

11:13 29.06.2020
156
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Больше 66% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, всего 4958 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 55 пациентов, всего выздоровевших – 3296", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1339 человек, из которых 58 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1757 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1298 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 380 тысяч
Портфель чиновника
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду
Статуя Фемиды в суде
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
Полицейский
В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта
Дезинфекция во время санитарного дня в учреждениях системы ФСИН
ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19
Машина скорой помощи
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Врач
Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что не болел COVID-19
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Здание Министерства иностранных дел РФ
Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев из-за рубежа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния