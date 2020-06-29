В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3296

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, всего 4958 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 55 пациентов, всего выздоровевших – 3296", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1339 человек, из которых 58 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1757 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1298 человек, имевших контакты с зараженными людьми.